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Число погибших при взрыве в Ереване увеличилось

Фото: Число погибших при взрыве в Ереване увеличилось (скрин видео)
Автор: Артур Родивилов

Число погибших при взрыве в торговом центре в Ереване достигло пяти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МЧС Армении.

56 пострадали, 16 человек считаются пропавшими без вести.

В МЧС добавили, что разбор завалов торгового центра еще продолжается.

Напомним, в столице Армении Ереване произошел взрыв в торговом центре "Сурмалу".

По состоянию на вечер воскресенья было известно о двух погибших.

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Ереван