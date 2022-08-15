Кількість загиблих під час вибуху в Єревані збільшилася

Кількість загиблих під час вибуху в торговому центрі в Єревані досягла п'яти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МНС Вірменії.
56 постраждали, 16 осіб вважаються зниклими безвісти.
У МНС додали, що розбір завалів торгового центру ще триває.
Нагадавши, у столиці Вірменії Єревані стався вибух у торговому центрі "Сурмалу".
Станом на вечір неділі було відомо про двох загиблих.
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