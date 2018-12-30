Число погибших на выборах в Бангладеш возросло

Фото: выборы в Бангладеш (twitter.com/afp)

В результате столкновений погибли 15 человек

В Бангладеш в столкновениях в день выборов погибли по меньшей мере 15 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"По крайней мере 15 человек были убиты в связанных с выборами столкновениях в Бангладеш в воскресенье", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военные были развернуты по всей стране, чтобы предотвратить насилие, замеченное во время недавних опросов.

Напомним, ранее сообщалось о 12 погибших в ходе столкновений. В частности, среди погибших один правоохранитель.

Отметим, ранее в центре Афин (Греция) после мирной акции, посвященной годовщине убийства полицейским 15-летнего подростка, произошли столкновения, в ходе которых были задержаны 35 человек, трое получили ранения, в том числе двое полицейских.

Также сообщалось, что в Румынии арестовали двух участников августовских антиправительственных митингов, которых подозревают в избиении полицейских у здания парламента в Бухаресте. Участников августовских антиправительственных митингов в Бухаресте арестовали на 30 дней.