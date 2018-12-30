Число загиблих на виборах в Бангладеш зросло

Фото: вибори в Бангладеш (twitter.com/afp)

У результаті сутичок загинули 15 осіб

В Бангладеш у ході сутичок в день виборів загинули щонайменше 15 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Принаймні 15 осіб були вбиті в пов'язаних з виборами сутичках в Бангладеш в неділю", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що військові були розгорнуті по всій країні, щоб запобігти насильству, поміченому під час недавніх опитувань.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 12 загиблих в ході сутичок. Зокрема, серед загиблих один правоохоронець.

Відзначимо, раніше в центрі Афін (Греція) після мирної акції, присвяченої річниці вбивства поліцейським 15-річного підлітка, відбулися сутички, в ході яких було затримано 35 осіб, троє отримали поранення, зокрема двоє поліцейських.

Також повідомлялося, що в Румунії заарештували двох учасників серпневих антиурядових мітингів, яких підозрюють у побитті поліцейських біля будівлі парламенту в Бухаресті. Учасників серпневих антиурядових мітингів у Бухаресті заарештували на 30 днів.