В центре Афин произошли столкновения, трое раненых

Фото: полиция Греции (astynomia.gr)

Всего в акции приняли участие около 1700 человек

В центре Афин (Греция) после мирной акции, посвященной летию убийства полицейским 15-летнего подростка, произошли столкновения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

"Протестующие в Афинах создали огромную горящую баррикаду и забросали ОМОН коктейли Молотова, фейерверками и камнями. Также протестующие подожгли машину. Полиция ответила слезоточивым газом и водяной пушкой", - говорится в сообщении.

По сообщения полиции стало известно, что в Афинах было задержано 35 человек, а трое получили ранения, в том числе двое полицейских.

Так, столкновения произошли после мирного шествия около 1700 человек через центральные улицы Афин. Греческая полиция привлекла к мерам по усилению безопасности в центре Афин более 2500 сотрудников. Также была закрыта главная станция ​​метро на центральной площади Синтагма.

Отметим, мирная акция была посвящена 10-летию убийства полицейским 15-летнего подростка Алексиса Григоропулоса в районе Экзархия в 2008 году.

Raw Video: Protesters in Greece aim petrol bombs, laser pointers, and firecrackers at police as demonstrations on the 10th anniversary of teen’s shooting turn violent.

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Напомним, ранее сообщалось, что в городе Салоники (Греция) полиция разогнала протестуючих антиправительственных митингов с помощью газа.