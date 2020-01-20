Число погибших во время ракетного обстрела в Йемене вновь возросло

В Йемене по меньшей мере 110 солдат правительственных сил погибли в результате ракетной атаки, предположительно осуществленной повстанцами-хуситами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По словам представителя вооруженных сил Йемена Абду Абдула Магли, это - одна из самых смертоносных атак со стороны повстанцев-хуситов, совершенных с начала гражданской войны в стране.

По информации AFP, количество погибших в результате обстрела возросло до 116 человек.

Отметим, что ракета попала в мечеть во время вечерней молитвы в военном лагере, который расположен в 115 километрах от столицы страны города Саны, которое находится под контролем хуситов.

Вскоре после нападения президент страны Мансур Хади обвинил в нем повстанцев-хуситів. Саудовская Аравия и Об'объединенные Арабские Эмираты 20 января также осудили атаку и возложили за него ответственность на хуситів.

"Саудовская Аравия решительно осуждает террористическую атаку, совершенную боевиками-хуситами", - говорится в сообщении.

По оценкам ООН, война в Йемене с 2014 года унесла жизни уже более 100 тысяч человек.

Напомним, в Йемене по меньшей мере 70 солдат правительственных сил 19 января были убиты в результате ракетной атаки.

Как сообщало РБК-Украина, во время ракетного обстрела военного учебного лагеря в йеменском городе Мариб погибли 60 военнослужащих, десятки людей получили ранения.