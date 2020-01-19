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Число погибших при ракетном обстреле в Йемене увеличилось до 70

Новости » Общество     19.01.2020 - 16:57
Число погибших при ракетном обстреле в Йемене увеличилось до 70
Иллюстративное фото (GettyImages)

Удар был нанесен по военному лагерю в провинции Мариб

В Йемене не менее 70 солдат правительственных сил 19 января были убиты в результате ракетной атаки, предположительно осуществленной контролирующей столицу страны группировкой хуситов. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Сообщается, что удар был нанесен по военному лагерю в провинции Мариб. В частности, ракета попала в мечеть во время молитвы. Точное число жертв не подтверждено.

Признанный международным сообществом президент Йемена Абд-Раббу Мансур Хади назвал удар "трусливой и террористической" атакой. Он также подчеркнул, что за действиями хуситов - радикальной шиитской группировки - стоит Иран. Самого Хади в кровопролитной гражданской войне в Йемене поддерживает Саудовская Аравия и ряд других стран региона.

По оценкам ООН, война в Йемене с 2014 года унесла жизни уже более 100 тысяч человек. Независимые наблюдатели обвиняют обе стороны в военных преступлениях: при бомбежках коалиции во главе с Саудовской Аравией гибли мирные жители, как и при ракетных ударах хуситов, целью которых зачастую становится Саудовская Аравия.

Напомним, при ракетном обстреле военного учебного лагеря в йеменском городе Мариб погибли 60 военнослужащих, десятки человек получили ранения. Вероятно атаку начало поддерживаемое Ираном ополчение хуситов. Говорится, что были применены баллистические ракети и беспилотники в лагере. Также обстрелом были нанесены удары по мечети внутри лагеря в то время, когда солдаты молились.

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