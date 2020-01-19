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В Йемене погибли 60 человек при ракетном обстреле

Новости » Происшествия     19.01.2020 - 02:49
В Йемене погибли 60 человек при ракетном обстреле
Иллюстративное фото (GettyImages)

Удар нанесли на учебный военный лагерь поддерживаемые Ираном ополченцы

При ракетном обстреле военного учебного лагеря в йеменском городе Мариб погибли 60 военнослужащих, десятки человек получили ранения. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Al Arabiya.

По данным телеканала, который ссылается на собственные источники, атаку начало поддерживаемое Ираном ополчение хути. Говорится, что были применены баллистические ракети и беспилотники в лагере. Также обстрелом были нанесены удары по мечети внутри лагеря в то время, когда солдаты молились.

Тем временем йеменская армия при поддержке арабской коалиции продолжала обстреливать участки ополчения на фронте Нахам, к северо-востоку от Саны.

"Атака марибов только сделает нас стойкими и настойчивыми... Призываем йеменский народ сплотиться в поддержку законности в стране и йеменской арми", - указано в заявлении Министерства обороны Йемена.

Напомним, недавно Йемен временно лишился права голоса в Генеральной Ассамблее ООН за неуплату взносов в бюджет организации. Кроме Йемена такие ограничения приняты еще против шести государств-членов ООН - это Ливан, Венесуэла, Центральноафриканская Республика, Гамбия, Лесото, Тонга.

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