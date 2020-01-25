Число погибших от вируса в Китае превысило 40

Число погибших от вируса в Китае возросло до 41, более 1000 инфицированных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Все 15 смертей, о которых сообщала комиссия, произошли в Ухане, столице провинции и эпицентре вспышки, которая находилась на карантине, поскольку Китай борется за распространение вируса.

Новые данные на национальном уровне от китайских властей пока отсутствуют. В пятницу Национальная комиссия здравоохранения подтвердила 830 случаев заболевания.

Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 24 января, из-за вируса уже умерли 26 человек. Количество заболевших возросло до 876 человек

Как сообщало РБК-Украина, в Китае вылечили уже 36 человек от нового коронавируса 2019-nCoV, который вызывает пневмонию. Сообщается, что первую медикам удалось вылечить 56-летнюю женщину в Шанхае, которая некоторое время проживала в Ухане, где была зафиксирована вспышка коронавируса.

В Китае закрыли уже три города из-за распространения коронавируса нового типа. В городах Ечжоу и Хуанган прекратили работу общественного транспорта.