Число погибших из-за утечки газа на заводе LG в Индии возросло

Число погибших в результате утечки газа на химическом заводе на юге Индии возросло до девяти человек, еще сотни человек пострадали. Об этом сообщает The Guardian

Как сообщается, произошла утечка стирола с принадлежащего корейцам завода LG Polymers из двух 5000-тонных баков, которые оставались без присмотра из-за строгого карантина в связи с коронавирусом с конца марта.

Ранее говорилось, что погибли 6 человек, но по состоянию на 14:00 их уже 9.

Утром сообщалось, что инцидент произошел в южном индийском штате Андхра-Прадеш. Более 120 человек из деревень в районе происшествия были доставлены в больницы после предполагаемой утечки стирольного газа на заводе, сообщил Reuters чиновник.

Напомним, в Испании произошел взрыв на химическом заводе вблизи Барселоны, как минимум один человек погиб. По сообщению местных жителей, взрыв ощущался на расстоянии более 500 метров от эпицентра. Также в этом диапазоне были зафиксированы крупные обломки.

Также на севере Нигерии в штате Кадуна 50 человек погибли во время атаки неизвестных вооруженных боевиков.