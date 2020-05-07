ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Число погибших из-за утечки газа на заводе LG в Индии возросло

Новости » Происшествия     07.05.2020 - 14:42
Число погибших из-за утечки газа на заводе LG в Индии возросло
Фото: завод LG Polymers в Индии (twitter.com/TheHansIndiaWeb)

Произошла утечка стирола из двух 5000-тонных баков

Число погибших в результате утечки газа на химическом заводе на юге Индии возросло до девяти человек, еще сотни человек пострадали. Об этом сообщает The Guardian

Как сообщается, произошла утечка стирола с принадлежащего корейцам завода LG Polymers из двух 5000-тонных баков, которые оставались без присмотра из-за строгого карантина в связи с коронавирусом с конца марта.

Ранее говорилось, что погибли 6 человек, но по состоянию на 14:00 их уже 9.

Утром сообщалось, что инцидент произошел в южном индийском штате Андхра-Прадеш. Более 120 человек из деревень в районе происшествия были доставлены в больницы после предполагаемой утечки стирольного газа на заводе, сообщил Reuters чиновник.

Напомним, в Испании произошел взрыв на химическом заводе вблизи Барселоны, как минимум один человек погиб. По сообщению местных жителей, взрыв ощущался на расстоянии более 500 метров от эпицентра. Также в этом диапазоне были зафиксированы крупные обломки.

Также на севере Нигерии в штате Кадуна 50 человек погибли во время атаки неизвестных вооруженных боевиков.

В Индии коронавирусом заразились более 52 тыс. человек В Индии 122 млн человек потеряли работу из-за карантина
Новости Украины газИндияпогибшие
News
On Top