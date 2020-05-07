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Кількість загиблих через витік газу на заводі LG в Індії зросла

Новини » Надзвичайні події     07.05.2020 - 14:42
Кількість загиблих через витік газу на заводі LG в Індії зросла
Фото: завод LG Polymers в Індії (twitter.com/TheHansIndiaWeb)

Стався витік стиролу з двох 5000-тонних баків

Кількість загиблих в результаті витоку газу на хімічному заводі на півдні Індії зросла до дев'яти осіб, ще сотні людей постраждали. Про це повідомляє The Guardian

Як повідомляється, стався витік стиролу з заводу LG Polymers, що належить корейцям, з двох 5000-тонних цистерн, які залишалися без нагляду через суворий карантин у зв'язку з коронавірусом з кінця березня.

Раніше говорилося, що загинули 6 людей, але станом на 14:00 їх уже 9.

Вранці повідомлялося, що інцидент стався в південному індійському штаті Андхра-Прадеш. Більше 120 людей з сіл у районі події були доставлені в лікарні після передбачуваної витоку стирольного газу на заводі, повідомив Reuters посадовець.

Нагадаємо, в Іспанії стався вибух на хімічному заводі поблизу Барселони, як мінімум одна людина загинула. За повідомленням місцевих жителів, вибух відчувався на відстані понад 500 метрів від епіцентру. Також в цьому діапазоні були зафіксовані великі уламки.

Також на півночі Нігерії в штаті Кадуна 50 людей загинули під час атаки невідомих озброєних бойовиків.

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