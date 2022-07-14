Число погибших от удара по Виннице снова возросло. Ищут почти 50 человек
Число погибших в результате ракетного удара по Виннице возросло до 21 человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram замглавы Офиса президент Кирилла Тимошенко.
"По состоянию на данный момент известно о 21 погибшем, среди них 3 детей", - отметил он.
По данным ГСЧС, госпитализированы 52 человек, из них 34 в тяжелом состоянии. Повреждены 55 зданий и 40 автомобилей.
"Продолжается поиск 46 человек, связь с которыми отсутствует", - добавили в спасатели.
Всего в больницы обратились 115 пострадавших.
Напомним, ранее стало известно, что ракеты "Калибр" сначала летели в Житомирском направлении, но во время полета их курс был изменен.
Также сообщалось, что они были запущены с подводной лодки в Черном море.
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