Кількість загиблих від удару по Вінниці знову зросла. Шукають майже 50 осіб
Кількість загиблих в результаті ракетного удару по Вінниці зросла до 21 особи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступник голови Офісу президент Кирила Тимошенко.
"Станом на даний момент відомо про 21 загиблого, серед них 3 дітей", - зазначив він.
За даними ДСНС, госпіталізовано 52 осіб, з них 34 у важкому стані. Пошкоджено 55 будівель і 40 автомобілів.
"Триває пошук 46 осіб, зв'язок з якими відсутній", - додали в рятувальники.
Всього в лікарні звернулися 115 постраждалих.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що ракети "Калібр" спочатку летіли в Житомирському напрямку, але під час польоту їх курс був змінений.
Також повідомлялося, що вони були запущені з підводного човна в Чорному морі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.