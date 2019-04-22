Число погибших в Триполи превысило 250

В ходе войны в Ливии в результате продолжающихся столкновений в столице страны Триполи погибли уже 254 человека. Об этом сообщает ливийское подразделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на своей странице в Twitter.

Кроме того, в результате боевых действий были ранены 1228 человек.

Отмечается, что ВОЗ поддерживает местных медиков, оказывающих помощь пострадавшим в результате боев.

Напомним, в Ливии в некоторых частях города Триполи поздно вечером в субботу, 20 апреля, были слышны взрывы и выстрелы из зенитных установок. Так, местный репортер агентства Reuters и другие жители сообщили, что видели дрон или самолет, который открыл огонь.

Как писало РБК-Украина ранее, с 5 апреля, когда Ливийская национальная армия (ЛНА) начала наступление на столицу Триполи, в результате боевых действий погибло уже 220 человек.

Отмечалось, что более 800 человек были ранены с 4 апреля 2019 года, когда командующий Ливийской народной армией Халифа Хафтар объявил о наступлении на Триполи. ВОЗ сообщала, что ранения получили 1066 человек.

Также сообщалось, что Саудовская Аравия предлагала финансовую помощь Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара для его спецоперации по захвату ливийской столицы Триполи.