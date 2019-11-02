Число погибших в теракте на турецко-сирийской границе увеличилось

Фото: теракт в Сирии (t.me/izotope)

При взрыве на рынке погибли 13 человек

В результате теракта в пограничном с Турцией городе Талль-Абьяд на северо-востоке Сирии погибли 13 человек, еще несколько десятков получили ранения. Об этом сообщает Anadolu.

Сообщается, что среди погибших есть дети. Взрыв произошел на рынке в центральной части города. Бомба находилась в припаркованной машине. Раненые были доставлены в больницы района Акчакале турецкой провинции Шанлыурфа.

В Министерстве национальной обороны Турции вину за теракт возложили на боевиков курдской группировки YPG. По информации ведомства, ранены 20 человек.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Сирии в городе Телль-Абъяд произошел взрыв на рынке, в результате чего погибли десять человек, в том числе и дети, а также еще несколько людей получили ранения. Г ород находится под контролем турецкой армии и бойцов так называемой "Сирийской свободной армии". Сообщалось, что возле рынка взорвался припаркованный автомобиль. Жертвами взрыва стали мирные жители.

В ходе масштабного вооруженного столкновения на севере Сирии с армией Турции погибли шесть сирийских солдат. Это первый масштабный бой между правительственной армией Сирии и турецкими военными после того как Турция начала вторжение в северо-восточную Сирию три недели назад.