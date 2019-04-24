Число погибших в терактах на Шри-Ланке приблизилось к 360

Фото: теракты на Шри-Ланке (News First)

В терактах на Шри-Ланке погибли не менее 359 человек

Число погибших в результате терактов на Шри-Ланке 21 апреля достигло 359 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

Сообщается, что в результате террористических атак на церкви и отели в католическое пасхальное воскресенье погибли не менее 359 человек. Другие подробности, связанные с расследованием терактов пока не сообщаются.

Напомним, накануне боевики "Исламского государства" взяли ответственность за теракты на Шри-Ланке. В то же время, по данным следствия, организаторами были два брата-исламиста.

Кроме того, предполагается, что теракты на Шри-Ланке стали местью исламистов за расстрелы в Новой Зеландии в середине марта.

Серия взрывов прогремела утром 21 апреля. Первый из них произошел в церкви святого Антония в Коломбо, второй - в церкви святого Себастьяна в Негомбо (30 км севернее Коломбо), третий - в церкви в городе Баттикалоа на востоке острова. Примерно в это же время взрывы прогремели в отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury. Еще один взрыв позже произошел в районе зоопарка, восьмой - в столичном районе Дематагода. В это время в церквях проходили пасхальные службы.