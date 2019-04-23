ИГ взяло ответственность за теракты на Шри-Ланке

Фото: после взрывов на Шри-Ланке (infobae.com)

В результате терактов погибли 321 человек

Боевики "Исламского государства" взяли ответственность за теракты на Шри-Ланке, в результате которых погибли 321 человек. Об этом сообщает Euronews.

Полиция острова, после серии взрывов на Шри-Ланке, обнаружила 87 детонаторов на автобусной остановке Bastian Mawatha, расположенной в районе Петтах в окрестностях столицы Коломбо.

Отметим, что на Шри-Ланки произошли 9 взрывов. Погибли по меньшей мере 321 человек, среди них 45 детей. Власти Шри-Ланки назвали теракты местью за Новую Зеландию, где погибли 50 человек.

Сообщалось, что в результате терактов погибли граждане США, Дании, Китая, Японии, Пакистана, Марокко, Индии и Бангладеш. Украинцев среди пострадавших и погибших нет.

Напомним, о возможных терактах на Шри-Ланке разведывательные службы Индии и США несколько раз предупреждали власти страны. Иностранные спецслужбы повторили свои предупреждения за несколько дней и часов до нападения.

РБК-Украина ранее писало, что представитель оппозиционного альянса Сирии "Силы демократической Сирии" Мустафа Бали объявил об окончательной победе над "Исламским государством". Террористы самостоятельно начали вести боевые действия в Сирии в 2013 году через два года после начала гражданской войны. К началу 2014 года исламисты контролировали большие территории востока, севера, юга и центра. Однако, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что несмотря на победу над "Исламским государством" в Сирии террористическая угроза от этой группировки остается.