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На Шри-Ланке назвали теракты местью за Новую Зеландию

Новости » Происшествия    23.04.2019 - 12:44
На Шри-Ланке назвали теракты местью за Новую Зеландию
Фото: место взрыва на Шри-Ланке (News First)

Теракты на Шри-Ланке местные власти считают ответом на расстрелы мусульман

Теракты на Шри-Ланке стали местью исламистов за расстрелы в Новой Зеландии в середине марта. Об этом заявил министр обороны страны Руван Вийевардене в обращении к парламенту, передает Hindu.com.

По словам Вийевардене, предварительные результаты расследования указывают на связь подрывов террористов-смертников на Шри-Ланке и расстрелов в мечетях Крайстчерча и Линвуда. Он также назвал теракты 21 апреля местью исламистов за массовое убийство мусульман в Новой Зеландии.

Напомним, массовые расстрелы в мечетях Крайстчерча произошли 15 марта. Не менее сорока человек погибли на месте происшествия, по последним данным, число погибших достигло 50. По обвинению в организации теракта арестован 28-летний австралиец Брентон Харрисон Таррант, который снимал расстрелы на видео и транслировал в прямом эфире в Facebook.

Число погибших в терактах на Шри-Ланке уже превысило 320 человек. Сегодня стало известно, что спецслужбы США предупреждали местные власти о возможных терактах. К серии взрывов причастны террористы экстремистской группировки Nations Thawahid Jaman (NTJ).

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