Число загиблих в результаті землетрусу в Індонезії зросло до 10

Новини Надзвичайні події 29.07.2018 - 08:16
Ілюстративне фото (flickr.com matthileo))
Ілюстративне фото (flickr.com matthileo))

Також повідомляється про 40 поранених

В результаті землетрусу, який стався на індонезійському острові Ломбок на схід від курортного острова Балі, загинули щонайменше десять людей. Про це повідомляє Reuters з посиланням на інформацію місцевої влади.

Крім того, як повідомляється, не менше 40 людей поранені.

Багато хто покинув свої зруйновані будинки.

Раніше повідомлялося про 3 загиблих в результаті землетрусу.

Нагадаємо, в Індонезії стався землетрус магнітудою 6,4 бали. Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 7,5 км та 1 км на південний схід від міста Лелонгкен.

Раніше, в червні 2018, біля берегів Індонезії сталося три землетруси.

Перший землетрус магнітудою 5,8 стався в 94 км до південно-заходу від міста Муару Сибурет в провінції Західна Суматра, а другий землетрус магнітудою 5,1 було зафіксовано в 70 км на північний захід від Муару Сиберут, його епіцентр залягав на глибині 11,8 км.

В третій раз підземні поштовхи сталися в 67 км до південно-заходу від Муару Сиберут на глибині 10 км.

В Індонезії внаслідок землетрусу є загиблі В Індонезії стався землетрус магнітудою в 6,4 бали
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