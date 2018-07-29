Число загиблих в результаті землетрусу в Індонезії зросло до 10

Також повідомляється про 40 поранених

В результаті землетрусу, який стався на індонезійському острові Ломбок на схід від курортного острова Балі, загинули щонайменше десять людей. Про це повідомляє Reuters з посиланням на інформацію місцевої влади.

Крім того, як повідомляється, не менше 40 людей поранені.

Багато хто покинув свої зруйновані будинки.

Debu beterbangan akibat longsor dari puncak Gunung Rinjani akibay diguncang gempa 6,4 SR. Aparat masih melakukan pendataan. Pendakian ditutup. pic.twitter.com/Xw3yApUpWU — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) July 29, 2018

Turis asing berhamburan keluar hotel Rinjani Lodge mengantisipasi gempa 6.4 SR dan susulannya di Lombok Timur. Hingga saat ini belum ada data korban dari turis akibat gempa. Pendataan dan penanganan darurat masih dilakukan. Kondisi aman. pic.twitter.com/JAcpcwbZdv — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) July 29, 2018

Раніше повідомлялося про 3 загиблих в результаті землетрусу.

Нагадаємо, в Індонезії стався землетрус магнітудою 6,4 бали. Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 7,5 км та 1 км на південний схід від міста Лелонгкен.

Раніше, в червні 2018, біля берегів Індонезії сталося три землетруси.

Перший землетрус магнітудою 5,8 стався в 94 км до південно-заходу від міста Муару Сибурет в провінції Західна Суматра, а другий землетрус магнітудою 5,1 було зафіксовано в 70 км на північний захід від Муару Сиберут, його епіцентр залягав на глибині 11,8 км.

В третій раз підземні поштовхи сталися в 67 км до південно-заходу від Муару Сиберут на глибині 10 км.