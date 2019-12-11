Число погибших в результате стрельбы в Нью-Джерси возросло

Фото: место происшествия (twitter.com/hypervocal)

Стрельба началась на кладбище, когда детектив расследовал убийство

Число погибших в результате стрельбы в штате Нью-Джерси (США) возросло до 6, еще двое пострадавших. Об этом сообщает The New York Times.

Стрельба началась на кладбище, когда детектив, который расследовал убийство, приблизился к подозреваемому.

Последний застрелил правоохранителя и скрылся на грузовике с места происшествия. Подозреваемый вместе с группой других лиц доехал к местному рынку. Там они открыли огонь по полицейским и гражданскому населению.

Ранее сообщалось о четырех погибших в результате стрельбы в США.

Напомним, вчера утром в чешской поликлинике произошла стрельба. Изначально сообщалось о 4 погибших. Местные СМИ писали, что неизвестный стрелял в один из верхних этажей больницы. Впоследствии стало известно о 6 погибших.

Подозреваемый в стрельбе в Чехии выстрелил себе в голову до приезда полицейских.

Кроме того, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко выразил соболезнования в связи с стрельбой в больнице в Чехии.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в клинике "На Винограде" в Праге (Чехия), два человека получили ранения.