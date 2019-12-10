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Число погибших в результате стрельбы в Чехии выросло

Новости » Происшествия     10.12.2019 - 10:26
Число погибших в результате стрельбы в Чехии выросло
Фото: стрельба в Чехии (twitter.com/PolicieCZ)

Минздрав Чехии сообщил о 6 погибших в результате стрельбы в Чехии

Число погибших во время стрельбы в Чехии выросло до 6. Об этом сообщают чешские СМИ, ссылаясь на Минздрав страны.

В пресс-службе чешской полиции опубликовали фото предполагаемого нападавшего.

Число погибших в результате стрельбы в Чехии выросло

Фото: вероятный стрелок (twitter.com/PolicieCZ)

Позже полицейские сообщили, что на фото просто важный свидетель. Правоохранители разыскивают другого человека.

Сообщается, что полиция эвакуировала поликлинику и закрыла соседний район.

Напомним, сегодня утром в чешской поликлинике произошла стрельба. Сообщалось о 4 погибших. Местные СМИ писали, что неизвестный стрелял в один из верхних этажей больницы.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в клинике "На Виноградах" в Праге (Чехия), два человека получили ранения. Стрельба произошла в пятницу, 8 марта, около 23:00 по местному времени в отделении гематологии. Один из пациентов открыл огонь по другим людям, которые находились в палате.

Также РБК-Украина писало, что в перестрелке возле Национального дворца Мексики, президентской резиденции, погибли четыре человека. Вооруженный человек вошел в здание на маленькой улице возле дворца. После того, как два человека в здании упрекнули его, мужчина вытащил пистолет и открыл огонь.

В Чехии в больнице произошла стрельба, погибли четыре человека В Мексике у президентской резиденции произошла стрельба, есть погибшие
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