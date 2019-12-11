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Кількість загиблих в результаті стрілянини в Нью-Джерсі зросла

Новини » Надзвичайні події     11.12.2019 - 08:38
Кількість загиблих в результаті стрілянини в Нью-Джерсі зросла
Фото: місце події (twitter.com/hypervocal)

Стрілянина почалася на кладовищі, коли детектив розслідував вбивство

Кількість загиблих в результаті стрілянини в штаті Нью-Джерсі (США) зросла до 6, ще двоє постраждалих. Про це повідомляє The New York Times.

Стрілянина почалася на кладовищі, коли детектив, який розслідував вбивство, наблизився до підозрюваного.

Останній застрелив правоохоронця і зник на вантажівці з місця пригоди. Підозрюваний разом з групою інших осіб доїхав до місцевого ринку. Там вони відкрили вогонь по поліцейських і цивільному населенню.

Раніше повідомлялось про чотирьох загиблих в результаті стрілянини в США.

Нагадаємо, вчора вранці в чеській поліклініці сталася стрілянина. Спочатку повідомлялося про 4 загиблих. Місцеві ЗМІ писали, що невідомий стріляв у один з верхніх поверхів лікарні. Згодом стало відомо про 6 загиблих.

Підозрюваний у стрілянині в Чехії вистрілив собі в голову до приїзду поліцейських.

Крім того, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко висловив співчуття у зв'язку зі стріляниною в лікарні в Чехії.

Раніше повідомлялося, що в результаті стрілянини в клініці "На Винограді" в Празі (Чехія), дві людини отримали поранення.

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