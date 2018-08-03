Число загиблих у результаті авіаударів у Ємені зросло до 55 людей, - Aljazeera

Щонайменше 124 людини були поранені

Число загиблих у результаті авіаударів по єменському порту в Червоному морі зросло до 55 людей. Про це повідомляє видання Aljazeera, посилаючись на заяву міністерства охорони здоров'я повстанців-хуситів.

Серед загиблих - жінки та діти.

"Щонайменше 55 людей, у т. ч. жінки й діти, були вбиті в єменському порту в Ходейді у Червоному морі в результаті авіаударів альянсу Саудівської Аравії з Об'єднаними Арабськими Еміратами у боротьбі з повстанцями Хуті", - зазначає видання.

Крім того, за даними МОЗ повстанців, поранення отримали щонайменше 124 людини.

Підкреслюється, що авіаудари буди завдані по міському госпіталю та риболовецькому порту.

Видання зазначає, що місцеві органи не справляються із великою кількістю жертв, а водії машин швидкої допомоги побоюються перевозити поранених до Сани або інших провінцій через імовірність стати наступною ціллю авіаударів.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна раніше, щонайменше 20 людей загинули в результаті повітряного удару біля входу в лікарню у місті Ходейда в Ємені.

Україна підтримує єдність, суверенітет, незалежність і територіальну цілісність Єменської Республіки.