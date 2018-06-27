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Интервью

Ситуация в Йемене: Украина выразила поддержку легитимному президенту в восстановлении порядка в стране

НовостиОбщество    27.06.2018 - 20:57
Фото: Йемен после авиаударов (twitter.com/REGNUM)
Фото: Йемен после авиаударов (twitter.com/REGNUM)

Украина осуждает осуществления ракетных обстрелов территории Саудовской Аравии йеменским группировкой

Украина поддерживает единство, суверенитет, независимость и территориальную целостность Йеменской Республики, а также усилия легитимного и международно признанного Президента Абд Раббо Мансура Гади и его Правительства по восстановлению конституционного строя в стране. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

"Учитывая невозможность решения еменского конфликта исключительно силовыми методами, Украина последовательно выступает за безусловную приоритетность его политико-дипломатического урегулирования на условиях соблюдения договоренностей, достигнутых по итогам Конференции национального диалога, Мирной инициативы Совета сотрудничества арабских государств Залива и положений соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН", - говорится в заявлении

Также указано, что на высокую оценку в этом вопросе заслуживают посреднические шаги Специального представителя Генерального секретаря ООН по вопросам Йемена Мартина Гриффитса.

"В Украине внимательно следят за развитием ситуации вокруг увольнения йеменскими вооруженными силами и силами Коалиции важного в плане обеспечения гуманитарной помощи и продукции первой необходимости для йеменского народа города Ходейда и его порта", - сказано в заявлении.

Также в МИДЕ констатировали отсутствие конструктивизма в позиции группировки Аль-Хути. Также Украина осуждает продолжение группировкой осуществления ракетных обстрелов территории Королевства Саудовская Аравия.

Напомним, в Йемене в результате авиаудара, нанесенного суннитской коалицией с йеменской провинции Ходейда, по меньшей мере 9 человек погибли и 11 получили ранения. Посланник ООН в Йемене Мартин Гриффитс уже отправился на переговоры о эту ситуацию с президентом Мансуром Хади.

Добавим, что на днях саудовские силы ПВО перехватили две ракеты, выпущенные хуситами по Эр-Рияду, обломки которых разлетелись над жилыми районами. Часть обломков упала возле американской миссии в саудовской столице и в школе в дипломатическом квартале, что привело к пожару на стройплощадке. Саудовские чиновники заявили, что обошлось без жертв.

В Йемене вследствие авиаудара погибли 9 человек, в страну отправился посланник ООН ОАЭ попросили США о прямой военной поддержке в Йемене, - WSJ
Теги публикации: Йемен  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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