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Количество погибших в результате авиаудара по телебашне под Ровно снова возросло

Автор: Татьяна Самарук

В Ровенской области продолжают разбирать завалы на телебашне, по которой ударили российские оккупаты. К сожалению, число погибших возросло до 20.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя Ровенской ОВА Виталия Коваля.

В частности, глава сообщил в сети о результатах ликвидации последствий атаки россиян на телебашню в Антополе.

По словам Коваля, по состоянию на 15 марта, 14:00 жертвами обстрела россиянами телебашни стали 20 человек, еще 9 - получили ранения.

На месте атаки российских захватчиков продолжают разбирать завалы.

Ранее мы сообщали, в результате авиаудара по телебашне под равным количество погибших возросло до 19.

Также мы писали, что 14 марта в 5:25 российско-оккупационные войска нанесли ракетный удар по Ровенской области. В результате чего была разрушена телебашня в Антополе и погибло 9 человек.

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