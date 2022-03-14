ru ua
Пн, 14 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Возле Ровно из-за авиаудара повреждена телебашня, - глава ОВА

Новина українською →
Ровно, Понедельник 14 марта 2022 07:29
Возле Ровно из-за авиаудара повреждена телебашня, - глава ОВА Фото: глава Ровенской ОВА Виталий Коваль (rv.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Возле Ровно в результате ночного вражеского авиаудара была повреждена телевышка. На месте происшествия работают специалисты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ровенской военной областной администрации Виталия Коваля.

"В результате авиаудара повреждена телевизионная башня в Ровенской области. На месте работают соответствующие службы", - рассказал чиновник.

Степень повреждения телевышки, детали и обстоятельства сейчас выясняются.

Ранее в Ровенской области ночью 14 марта объявляли воздушную тревогу. Сигнал сработал около половины третьего.

Ранее сообщалось, что ночью 14 марта в Житомирской области ракетным ударом уничтожено 7 домов. В результате происшествия есть пострадавшие.

Также этой ночью в Киеве артиллерийский снаряд попал в девятиэтажный дом, в результате чего произошло частичное разрушение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ровенская область Авиаудары Война России против Украины
NEWS
Подоляк о переговорах с РФ: они идут нон-стоп, а завтра подведем итоги
Подоляк о переговорах с РФ: они идут нон-стоп, а завтра подведем итоги
DAILY
Андрей Садовой: Часто в ЕС думают, что война далеко. Она уже у вас на границе
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Андрей Садовой: Часто в ЕС думают, что война далеко. Она уже у вас на границе