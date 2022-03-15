Авиаудар по телебашне под Ровно: число погибших возросло до 19

Количество погибших в результате удара по телебашни в Антополе Ровенской области возросло до 19. Раненых девять.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Ровенской областной военной администрации Виталия Коваля в эфире телемарафона.

"Количество погибших возросло с девяти до девятнадцати человек. Количество травмированных неизменное, это девять человек. Разбор разрушенного здания продолжается", - рассказал он.

Напомним, накануне в 5:25 российско-оккупационные войска нанесли ракетный удар по Ровенской области. В результате была разрушена телебашня в Антополе. Ранее сообщалось о 9 погибших и 9 раненых.

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