Число погибших из-за разгона протестов в Судане выросло вдвое

В результате разгона палаточного лагеря в Хартуме (Судан) погибли по меньшей мере 60 человек. Об этом сообщили в оппозиционном Комитете врачей Судана.

Между тем, суданские военные опровергают информацию о том, что они применили силу против протестующих.

"Еще десять человек погибли от пуль солдат военного совета… Таким образом, общее число погибших достигло 60", - говорится в сообщении.

Напомним, 4 июля в столице Судана - Хартуме, военные открыли огонь по протестующим, которые несколько недель блокировали здание командования армии. В тот день погибли 30 человек.

Такие действия армии Судана резко раскритиковали США, Великобритания, Германия, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш. Они выступили с требованием прекращения насилия в этой африканской стране. В связи с этой ситуацией, Британия и Германия запросили проведение заседания Совета Безопасности ООН.

РБК-Украина писало, что началось все с того, что министр обороны Судана Авад бин Ауф 11 апреля объявил о переходе власти в стране к Высшему военному совету и задержании президента Омара аль-Башира. Позже Генштаб Судана сообщил о взятии под стражу президента. В Судане был объявлен двухлетний переходный период и режим ЧП сроком на три месяца.