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Кількість загиблих від ракетного удару по ТРЦ у Кременчуці зросла

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Кременчук, Вівторок 28 червня 2022 00:35
Кількість загиблих від ракетного удару по ТРЦ у Кременчуці зросла Фото: кількість загиблих у Кременчуці зросла до 15 осіб (t.me/dsns_telegram)
Автор: Артур Родивилов

Кількість загиблих від ракетного удару по ТРЦ в Кременчуці досягла 15 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

На цей час відомо про 59 постраждалих. 25 з них були госпіталізовані, одна людина загинула в лікарні.

Кількість загиблих від ракетного удару по ТРЦ у Кременчуці зросла

Рятувальники дістали тіла 11 загиблих. Інформація уточнюється. Триває гасіння пожежі.

Кількість загиблих від ракетного удару по ТРЦ у Кременчуці зросла

Раніше повідомлялося про 14 загиблих.

Останні новини про удар по Кременчуку можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

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