Число погибших на протестах в Иране превысило 300

С начала протестов в Иране, которые начались в середине ноября, погибли по меньшей мере 304 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Amnesty International.

Отмечается, что ранения получили еще тысячи людей. Кроме того, арестованы тысячи человек, включая детей в возрасте до 15 лет.

Организация опросила десятки людей в Иране, которые рассказали, как во время и после акций протеста власти удерживали заключенных без связи с внешним миром и подвергали их различным видам жестокого обращения.

Отметим, в начале декабря сообщалось, что во время протестов в Иране погибли по меньшей мере 208 человек.

Напомним, в Иране в середине ноября начались массовые акции протеста против нормирования продажи бензина и повышение цен на него. Решение нормировать продажу и повысить цены на бензин было принято правительством страны в ночь на 15 ноября в связи с продолжительным экономическим кризисом. Цены выросли почти в три раза по сравнению с нынешними ценами.

Как сообщало РБК-Украина, международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила о преднамеренном сокрытии властями Ирана масштабов репрессивных мер к участникам протестов.