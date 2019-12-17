Кількість загиблих на протестах в Ірані перевищила 300

З початку протестів в Ірані, які почалися в середині листопада, загинули щонайменше 304 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Amnesty International.

Зазначається, що поранення отримали ще тисячі людей. Крім того, заарештовано тисячі осіб, включаючи дітей віком до 15 років.

Організація опитала десятки людей в Ірані, які розповіли, як під час і після акцій протесту влади утримували в'язнів без зв'язку із зовнішнім світом і піддавали їх різним видам жорстокого поводження.

Відзначимо, на початку грудня повідомлялося, що під час протестів в Ірані загинули щонайменше 208 людей.

Нагадаємо, в Ірані в середині листопада почалися масові акції протесту проти нормування продажу бензину і підвищення цін на нього. Рішення нормувати продаж і підвищити ціни на бензин було прийнято урядом країни в ніч на 15 листопада у зв'язку з тривалою економічною кризою. Ціни зросли майже в три рази в порівнянні з нинішніми цінами.

Як повідомляло РБК-Україна, міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch заявила про навмисне приховування владою Ірану масштабів репресивних заходів до учасників протестів.