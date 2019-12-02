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Во время протестов в Иране погибли во время протестов более 200 человек

Новости » Общество     02.12.2019 - 20:50
Во время протестов в Иране погибли во время протестов более 200 человек
Фото: протесты в Иране (twitter.com/mlnangalama)

В Иране в ноябре начались массовые акции протеста против нормирования продажи бензина и повышение цен на него

Во время протестов в Иране погибли по меньшей мере 208 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По информации правозащитной организации Amnesty International, настоящее количество смертей может быть еще выше.

"Количество людей, которые считаются убитыми во время демонстраций в Иране, которые вспыхнули 15 ноября, возросло по меньшей мере к 208", - говорится в сообщении.

Напомним, в Иране в середине ноября начались массовые акции протеста против нормирования продажи бензина и повышение цен на него. Решение нормировать продажу и повысить цены на бензин было принято правительством страны в ночь на 15 ноября в связи с продолжительным экономическим кризисом. Цены выросли почти в три раза по сравнению с нынешними ценами.

Как сообщало РБК-Украина, международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила о преднамеренном сокрытии властями Ирана масштабов репрессивных мер к участникам протестов. Правозащитники сообщают, что с начала протестов более 140 человек погибли и около 7 тыс. были задержаны. В целом протесты охватили по меньшей мере 100 иранских городов.

Ранее сообщалось, что в Иране отключили мобильную связь и ограничили доступ к интернету на фоне протестов. Вечером 16 ноября без интернета осталось 93% территории Ирана.

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