Число погибших на протестах в Чили возросло до 18

В результате массовых беспорядков в Чили погибли уже не мение 18 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aljazeera.

Отмечается, что столичные протесты в Сантьяго расширились на все государство.

Активисты по всей стране требуют отставки президента Чили Себастьяна Пинеры.

"Пока, чиновники информируют о по меньшей мере 18 убитых мирных жителей", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина писало, что в Чили в результате беспорядков во время антиправительственных протестов в Сантьяго погибли 15 человек. Также было известно, что число пострадавших в ходе протестов превысило 500.

Напомним, уличные протесты вспыхнули в столице Чили 18 октября. Они были вызваны повышением цен на проезд в метро. Цена выросла с 800 до 830 песо (на $0,042 - ред). Они переросли в массовые антиправительственные протесты против социально-экономических проблем, включая большой разрыв между доходами богатых и бедных. Протесты сопровождались беспорядками и столкновениями с полицией.