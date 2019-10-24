Число загиблих на протести в Чилі зросло до 18

В результаті масових заворушень в Чилі загинуло не менше 18 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aljazeera.

Наголошується, що столичні протести в Сантьяго розширилися на всю державу.

Активісти по всій країні вимагають відставки президента Чилі Себастьяна Пинери.

"Поки чиновники інформують про щонайменше 18 убитих мирних жителів", - йдеться в повідомленні.

Раніше РБК-Україна писало, що в Чилі в результаті заворушень під час антиурядових протестів у Сантьяго загинули 15 осіб. Також було відомо, що число потерпілих у ході протестів перевищило 500.

Нагадаємо, вуличні протести спалахнули в столиці Чилі 18 жовтня. Вони були викликані підвищенням цін на проїзд у метро. Ціна зросла з 800 до 830 песо (на $0,042 - ред). Вони переросли в масові антиурядові протести проти соціально-економічних проблем, включаючи великий розрив між доходами багатих і бідних. Протести супроводжувалися заворушеннями та сутичками з поліцією.