Кількість загиблих через пожежу на суднах біля Керченської протоки зросла

Фото: місце пожежі (kerch fm 2)

Можливою причиною вибуху стало порушення техніки безпеки

Кількість загиблих в результаті вибуху і пожежі на суднах біля Керченської протоки зросла до 11. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

Зазначимо, що можливою причиною вибуху стало порушення техніки безпеки при передачі палива на інше судно.

"Основна версія - порушення техніки безпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що пожежа сталася на бортах судна "Кандий" і судна "Маестро". На першому - знаходилися 17 людей, з них дев'ять - громадяни Туреччини, вісім - громадяни Індії. На борту другого судна знаходилися 14 осіб, у тому числі сім громадян Туреччини і сім громадян Індії. Повідомляється, що зараз йде рятувальна операція.

Раніше РБК-Україна повідомляло про 10 загиблих.

Повідомляється, що зараз йде рятувальна операція.

"Два пароплава горять, люди у воді. Вісім-десять судів притягнуто до рятувальної операції. Це якірна стоянка", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 7 січня в Китаї нафтовий танкер зіткнувся з вантажним судном, після чого загорівся. Зареєстрований в Панамі танкер прямував з Ірану в Південну Корею.