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Число погибших при обстреле вокзала в Краматорске достигло 39

Фото: обломки ракеты в Краматорске (t.me/UkraineNow)
Автор: Юлия Бойко

Число погибших при ракетном ударе по железнодорожному вокзалу в Краматорске достигло 39. Еще 87 человек ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко.

"По состоянию на 13:00 известно о 39 погибших и 87 раненых при обстреле железнодорожного вокзала в Краматорске. Среди раненых - значительное количество тяжелых", - отметил он.

По его словам, противник пытается сорвать эвакуацию мирного населения из Краматорска, однако она продолжится, и все, кто захочет покинуть пределы области, смогут это сделать.

Как уточнил спикер СБУ Артем Дехтяренко, среди 39 погибших - четыре ребенка. СБУ уже открыла уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, сегодня российские войска нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске, когда там в ожидании эвакуации находились около 4 000 человек.

По мнению президента Владимира Зеленского, это пример того, как Россия якобы защищает население Донбасса.

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