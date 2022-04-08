Кількість загиблих при обстрілі вокзалу в Краматорську досягла 39

Число загиблих при ракетному ударі по залізничному вокзалу в Краматорську досягло 39. Ще 87 осіб поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка.

"Станом на 13:00 відомо про 39 загиблих і 87 поранених при обстрілі залізничного вокзалу в Краматорську. Серед поранених - значна кількість важких", - зазначив він.

За його словами, противник намагається зірвати евакуацію мирного населення з Краматорська, однак вона продовжиться, і всі, хто захоче покинути межі області, зможуть це зробити.

Як уточнив речник СБУ Артем Дехтяренко, серед 39 загиблих - чотири дитини. СБУ вже відкрила кримінальну справу за фактом порушення законів і звичаїв війни.