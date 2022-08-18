UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Число погибших после обстрела Харькова снова сильно возросло

Фото: последствия удара по Харькову (t.me/synegubov)
Автор: Наталия Гурковская

Число погибших из-за ракетного удара по общежитию в Салтовском районе Харькова возросло до 17 человек, в том числе 13-летний ребенок. Еще 42 человека ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"В течение дня спасатели разбирали разрушенные дома. К сожалению, из-под завалов извлекли тела еще 7 погибших", - рассказал он.

Таким образом, по данным главы региона, по состоянию на сейчас в Харькове погибли 17 человек, в том числе мальчик 2009 года, ранены 42 человека.

До этого сообщалось, что в результате ракетного удара по общежитию в Салтовском районе Харькова погибли 12 человек. Многие из них пожилого возраста и с ограниченными возможностями.

Напомним, ранее сообщалось о 45 раненых.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков