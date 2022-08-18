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Ракетный удар по Салтовке в Харькове: число жертв возросло до 12

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Харьков, Четверг 18 августа 2022 16:15
Ракетный удар по Салтовке в Харькове: число жертв возросло до 12 Фото: в результате ракетного удара по Салтовке погибли 12 человек (facebook.com/MNSKHARKIV)
Автор: Наталья Юрченко

В результате ракетного удара по общежитию в Салтовском районе Харькова погибли 12 человек. Многие из них пожилого возраста и с ограниченными возможностями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление ГСЧС в Харьковской области.

По данным спасателей, вражеская ракета в 21:00 17 августа попала в трехэтажное здание. В результате удара возник пожар площадью 600 квадратных метров. Огонь ликвидировали лишь в 10:55 следующего дня.

Из-под завалов удалось вытащить 4 человек. Всего ранения получили 20 жителей. По состоянию на 15:00 известно о 12 погибших.

"Все они являются гражданскими. Многие из них пожилого возраста и с ограниченными возможностями. Ни одного военного объекта рядом с разрушенным домом нет", - отметили спасатели.

Фото: в результате ракетного удара по Харькову погибли 12 человек (facebook.com/MNSKHARKIV)

Ракетные удары по Харькову

Напомним, вчера вечером на Салтовке в Харькове раздались взрывы. Позже стало известно, что оккупанты обстреляли общежитие, а среди пострадавших есть люди с нарушениями слуха.

Предварительно было известно о 16 раненых людях и 6 погибших.

Уже сегодня утром оккупанты еще раз обстреляли Слободской и Холодногорский районы Харькова.

По данным облсовета, в результате двух атак пострадали по меньшей мере 45 гражданских, среди погибших есть ребенок.

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