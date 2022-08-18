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Кількість загиблих після обстрілу Харкова знову значно зросла

Фото: наслідки удару по Харкову (t.me/synegubov)
Автор: Наталія Гурковська

Кількість загиблих через ракетний удар по гуртожитку у Салтівському районі Харкова зросла до 17 людей, в тому числі 13-річна дитина. Ще 42 людини поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Протягом дня рятувальники розбирали зруйновані будинки. На жаль, з-під завалів дістали тіла ще 7 загиблих", - розповів він.

Таким чином, за даними голови регіону, станом на зараз в Харкові загинули 17 людей, в тому числі хлопчик 2009 року народження, поранені 42 людини.

До цього повідомлялося, що в результаті ракетного удару по гуртожитку в Салтівському районі Харкова загинули 12 людей. Багато з них похилого віку та з обмеженими можливостями.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 45 поранених.

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Харків