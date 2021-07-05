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Число погибших при обрушении дома в Майами возросло до 27

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Майами, Понедельник 05 июля 2021 18:10
Число погибших при обрушении дома в Майами возросло до 27 Фото: официально погибшими при обрушении дома в Майами числятся 27 человек (miaminewtimes.com)
Автор: РБК-Украина

Число погибших в результате обрушения дома в Майами вновь возросло. Теперь число жертв составляет 27 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Сегодня спасатели начали поиски жертв обрушившегося дома среди обломков после того, как бригады привели в действие взрывчатку, которая обрушила последнюю часть строения и позволила возобновить поисковые работы.

Помощник начальника пожарной службы Майами-Дейд Райде Джадалла сообщил членам семей, что в новой груде обломков были обнаружены еще три жертвы, в результате чего число погибших возросло до 27 человек. Более 115 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

"Снос открыл для спасателей ранее недоступный район, хотя шансы найти там выживших уменьшились", - заявила мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава.

Рабочие немедленно приступили к расчистке новых завалов после сноса здания ночью воскресенья, чтобы спасатели могли начать пробираться к тем частям подземного гаража, которые представляют особый интерес.

Официальные лица сообщили, что поисковые работы возобновились до полуночи. Они были отменены в субботу, чтобы дать возможность специалистам просверлить отверстия для взрывчатки, необходимой для сноса.

Напомним, 24 июня в Майами рухнула многоэтажка. Это произошло ночью, когда жители крепко спали. С того дня началась масштабная операция по поиску жертв в результате обвала.

Ранее сообщалось, что число жертв в результате обвала многоэтажки в Майами достигло 24. Также известно, что здание требовало срочного ремонта перед обвалом.

Кроме того, на месте обвала нашли тело ребенка. Это семилетняя девочка.

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