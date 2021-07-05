Кількість загиблих при обваленні будинку в Майамі зросла до 27

Кількість загиблих в результаті обвалення будинку в Майамі знову зросла. Тепер число жертв становить 27 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Сьогодні рятувальники почали пошуки жертв обваленого будинку серед уламків після того, як бригади привели в дію вибухівку, яка обрушила останню частину будівлі і дозволила відновити пошукові роботи.

Помічник начальника пожежної служби Майамі-Дейд Райде Джадалла повідомив членам сімей, що в новій купі уламків були виявлені ще три жертви, в результаті чого кількість загиблих зросла до 27 осіб. Понад 115 осіб як і раніше числяться зниклими безвісти.

"Знесення відкрив для рятувальників раніше недоступний район, хоча шанси знайти там тих, що вижили зменшилися",- заявила мер округу Майамі-Дейд Даніелла Левін Кава.

Робітники негайно приступили до розчищення нових завалів після знесення будівлі вночі неділі, щоб рятувальники могли почати пробиратися до тих частин підземного гаража, які представляють особливий інтерес.

Офіційні особи повідомили, що пошукові роботи поновилися до півночі. Вони були скасовані в суботу, щоб дати можливість фахівцям просвердлити отвори для вибухівки, необхідної для знесення.