Число погибших в Магнитогорске достигло 31

Фото: место происшествия (из открытых источников)

Из-под завалов достали тела женщины и двух детей

Число погибших вследствие взрыва в жилом доме в Магнитогорске достигло 31. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на россми.

Так, из-под завалов в Магнитогорске извлекли тела женщины и двух детей.

"Спасатели извлекли тела еще трех человек", - сказал представитель МЧС.

Кроме того, представитель ведомства также сообщил, что это мать и двое детей. Общее число погибших таким образом достигло 31.

Отметим, с момента трагедии на месте работают спасательные службы, разбор завалов прекращался дважды, днем 1 и 2 января, только из-за угрозы нового обрушения. После того, как шаткие конструкции были устранены, спасатели продолжили поиски погибших.

Сообщается, что основной версией произошедшего считается взрыв бытового газа, следов взрывчатых веществ на месте обрушения следователи не нашли.

Напомним, ранее сообщалось, что количество погибших в результате взрыва в жилом доме, который вызвал обвал подъезда, в российском Магнитогорске возросло до 27 человек .