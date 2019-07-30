Число погибших при крушении самолета в Пакистане возросло

В Пакистане в результате крушения военного самолета погибли по меньшей мере 17 человек. Об этом сообщает Associated Press.

Как заявили военные, в результате авиакатастрофы погибли пятеро военнослужащих, в том числе двое армейских пилотов, и не менее 12 гражданских лиц. Как отмечается, самолет врезался в жилой дом.

По данным официального представителя государственной службы по чрезвычайным ситуациям Фарука Батта, еще 15 человек получили ранения.

"Большинство пострадавших получили ожоги, среди погибших есть дети", - заявил Батт.

Ранее РБК-Украина писало о 10 пострадавших в результате крушения самолета в Пакистане.

Напомним, в Италии небольшой самолет упал на автостраду, в результате чего пилот погиб. Инцидент произошел вблизи города Алессандрия на автостраде соединяющей североитальянские области Лигурия и Пьемонт, когда движение на автотрассе было не слишком оживленным, благодаря чему пострадавших, кроме пилота самолета, нет.