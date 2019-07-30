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В Пакистане разбился самолет, есть жертвы

Новости » Происшествия    30.07.2019 - 02:00
В Пакистане разбился самолет, есть жертвы
Фото: крушение самолета в Пакистане (twitter.com/instantsPost)

Погибли по меньшей мере 10 человек

В Пакистане по меньшей мере десять человек погибли после крушения небольшого самолета в первые часы вторника, 30 июля. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на The News International.

Как сообщили местные спасательные службы, в районе Раби в жилом районе города Равалпинди разбился небольшой самолет. Среди погибших - восемь пассажиров и два пилота.

После крушения на месте падения самолета начался сильный пожар, охвативший несколько домов.

Спасательные отряды и пакистанская армия немедленно бросились на место происшествия и начали операцию. По меньшей мере 12 человек пострадали в результате аварии.

В трех крупных больницах города ввели чрезвычайное положение. В то же время раненые и погибшие были перевезены в больницу Святого семейства.

Напомним, недавно в Италии небольшой самолет упал на автостраду. В результате падения одноместного легкомоторного самолета пилот погиб. Инцидент произошел вблизи города Алессандрия на автостраде соединяющей североитальянские области Лигурия и Пьемонт, когда движение на автотрассе было не слишком оживленным, благодаря чему пострадавших, кроме пилота самолета, нет.

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