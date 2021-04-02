Число погибших в крушении поезда на Тайване резко возросло

В результате крушения поезда на Тайване погибли не менее 36 человек. Еще около 70 пассажиров заблокированы обломками состава.

Сообщается, что эта авария стала крупнейшей железнодорожной катастрофой на острове по крайней мере за четыре десятилетия. Экспресс из Тайбэя в Тайдун, который вез 350 человек, сошел с рельсов к северу от Хуаляня на востоке Тайваня.

В результате крушение несколько вагонов фактически разорваны или смяты, что мешает спасателям добраться до пассажиров. По данным местных СМИ, поезд был переполнен, некоторые пассажиры ехали стоя.

Более 40 человек уже доставлены в больницы, еще от 80 до 100 человек были эвакуированы из первых четырех вагонов поезда, а вагоны с 5 по 8 сильно деформировались. По предварительным данным, причиной катастрофы стал строительный грузовик, который съехал со склона и врезался в поезд, который выезжал из туннеля.