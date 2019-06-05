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Кількість загиблих під час аварії катера в Будапешті зросла до 11

Новини » Надзвичайні події    05.06.2019 - 04:40
Кількість загиблих під час аварії катера в Будапешті зросла до 11
Фото: на місці аварії катера в Будапешті (з відкритих джерел)

У середу з Дунаю діставатимуть затонулий катер

В Угорщині дайвери знайшли тіла ще двох загиблих під час зіткнення круїзного судна з туристичним катером на річці Дунай у Будапешті, в результаті кількість жертв зросла до 11 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на угорський телеканал M1.

За даними каналу, рятувальники знайшли ще одне тіло, однак воно ще не ідентифіковане, тому невідомо, чи є загиблий жертвою аварії туристичного катера.

Керівник команди дайверів розповів, що пошуки ускладнював сильний вітер, пориви якого сягали 140 км/год.

Зазначимо, раніше, в понеділок, 3 червня, дайвери знайшли ще двох загиблих пасажирів затонулого катера.

У середу, 5 червня, зі словацького міста Комарно на місце події прибуде великий плавучий кран, за допомогою якого з річки мають намір дістати затонулий катер "Русалка".

Нагадаємо, 29 травня на річці Дунай в Будапешті (Угорщина) відбулася аварія туристичного катера, на якому перебували 32 пасажирів і двоє членів екіпажу. Більшість пасажирів судна були туристами з Південної Кореї.

Пізніше Центральний окружний суд Будапешта заарештував громадянина України, капітана прогулянкового теплохода Viking Sygin, який 29 травня зіткнувся з туристичним катером.

 

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