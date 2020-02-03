Число погибших от коронавируса достигло 350 человек

В Китае сообщили о 56 новых смертельных случаях от вспышки коронавируса, в результате чего общее количество погибших достигло 350. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Также подтвердили 2 103 новых случаев заражения 2 февраля.

Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 2 февраля в мире зарегистрировано 14 568 подтвержденных лабораторно случаев новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в том числе 305 смертельных случаев.

Кроме того, подтверждено 155 случаев заражения за пределами Китая, из них 23 случая в странах Европы (8 - Германия, 6 - Франция, 2 - Италия, 2 - Россия, 2 - Великобритания, по одному в Испании, Финляндии и Швеции).

РБК-Украина писало, что США ограничат въезд на территорию страны иностранным гражданам, которые за последние две недели посещали Китай из-за угрозы распространения коронавируса.

Вспышка ранее неизвестного типа коронавируса произошла в конце прошлого года в китайском городе Ухань, провинция Хубэй. Позднее вирус начал распространяться по всей стране, а также за рубежом.