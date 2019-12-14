Для поиска погибших из-за извержения вулкана в Новой Зеландии привлекли водолазов

Фото: извержение вулкана (twitter.com)

Полиция обнаружила в воде, как минимум, одно тело

Полиция Новой Зеландии заявила, что в субботу продолжат поиск жертв извержения вулкана на острове Уайт-Айленд. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

До сих пор не удалось найти тела двоих погибших. Полиция заявила, что смогла обнаружить, по крайней мере, одно тело в водах недалеко от берега.

"Этим утром полицейские отряды дайвинга и военно-морского флота возобновили поиски тела, замеченного в воде", - говорится в заявлении полиции.

Полиция также заявила, что не вернется на остров для проведения наземного обыска в субботу, добавив, что они анализируют всю имеющуюся информацию и оценивают возможные последующие шаги.

Ранее полиция Новой Зеландии обнаружила тела шести погибших из-за извержения вулкана на острове Уайт-Айленд. Тела погибших перевезут в Австралию для опознания.

Напомним, новозеландские вооруженные силы начали операцию с высокой степенью риска на вулканическом острове Уайт, чтобы найти тела восьми человек, убитых в результате извержения вулкана.

Как известно, извержение вулкана в Новой Зеландии произошло утром 9 декабря. Полиция сообщила, что во время извержения на необитаемом острове было 47 человек.

В ночь на четверг, 12 декабря, двое человек скончались в больницах от травм после извержение вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии. До этого сообщалось о 13 погибших.